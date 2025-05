Formazione professionale in Sicilia una torta da 140 milioni | pronti i due bandi della Regione

La Sicilia si prepara a lanciare due importanti bandi per la formazione professionale, per un totale di 140 milioni di euro. Dopo il blocco iniziale da parte di Renato Schifani, l’assessore Mimmo Turano ha introdotto nuove clausole che garantiscono l'affidabilità e la professionalità degli enti partecipanti. Nonostante il mantenimento del click day, le modifiche promettono di ottimizzare il processo di selezione e utilizzo dei fondi.

Il click day resta. Ma ammortizzato da clausole che imporranno agli enti di dimostrare affidabilitĂ e professionalitĂ . Con queste modifiche l’assessore alla Formazione, Mimmo Turano, è pronto a pubblicare i due bandi da quasi 140 milioni che all’inizio del mese Renato Schifani aveva bloccato perchĂ© contrario all’assegnazione dei fondi puntando solo sulla velocitĂ di presentazione delle domande.... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Formazione professionale in Sicilia, una “torta” da 140 milioni: pronti i due bandi della Regione

Su questo argomento da altre fonti

Formazione professionale in Sicilia, una “torta” da 140 milioni: pronti i due bandi della Regione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Formazione professionale in Sicilia, una “torta” da 140 milioni: pronti i due bandi della Regione - Il click day resta. Ma ammortizzato da clausole che imporranno agli enti di dimostrare affidabilità e professionalità. Con queste modifiche l’assessore ... 🔗Da msn.com

Regione, arriva il programma Gol per formazione e lavoro: 78 milioni di euro - PALERMO – Via libera della Regione Siciliana all’avviso per l’attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol). Si tratta di un intervento di politiche attive del lavoro finanziato ... 🔗Scrive livesicilia.it

Schifani blocca i bandi della Formazione professionale in Sicilia, è scontro tra i datoriali - . Ecco la nota di Cenfop, Anfop, FormaRe, Asef e Forma Sicilia dopo il comunicato di Assofor e Iform: "In merito alla nota congiunta diffusa da ASSOFOR e iFORM Confimpresaitalia sull’Avviso 7/2023, le ... 🔗Scrive palermotoday.it

corsi coinpat sicilia