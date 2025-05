Fontevivo | Mariavittoria Rusca eletta sindaco a 24 anni

Mariavittoria Rusca, a soli 24 anni, è stata eletta sindaco di Fontevivo, segnando un importante traguardo per la comunità. Con entusiasmo e gratitudine, ha ringraziato i cittadini e il suo team per il supporto ricevuto, promettendo un cammino di rinnovamento e crescita per il paese. La sua elezione rappresenta un’inversione di rotta e una nuova prospettiva per il futuro della località.

"Grazie di cuore, Fontevivo! Abbiamo scritto insieme una pagina nuova e bellissima. Grazie a chi ci ha creduto, a chi ci ha sostenuto, alla squadra instancabile che ha reso possibile tutto questo. È solo l’inizio. Ora, avanti tutta!". Con queste parole la neosindaca di Fontevivo Mariavittoria... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Fontevivo: Mariavittoria Rusca eletta sindaco a 24 anni

