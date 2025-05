Fondi UE truccati | maxi truffa da 1 milione di euro Coinvolti funzionari regione Campania e un ex agente

Un'inchiesta ha svelato una maxi truffa da 1 milione di euro legata ai fondi europei destinati all'agricoltura in Campania. Funzionari regionali e un ex agente sono coinvolti in un sistema ben organizzato che ha sfruttato la macchina pubblica per favorire gli interessi di un'organizzazione criminale, drenando risorse vitali per lo sviluppo rurale. La scoperta solleva gravi interrogativi sulla gestione dei fondi UE nella regione.

Un sistema rodato e capillare, capace di piegare la macchina pubblica agli interessi di un’organizzazione criminale ben strutturata, che per anni avrebbe drenato indebitamente fondi europei destinati all’agricoltura e allo sviluppo rurale. Fondi UE truccati: maxi truffa da 1 milione di euro. Coinvolti funzionari regione Campania e un ex agente È quanto emerso da una . L'articolo Fondi UE truccati: maxi truffa da 1 milione di euro. Coinvolti funzionari regione Campania e un ex agente Teleclubitalia... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it Š Teleclubitalia.it - Fondi UE truccati: maxi truffa da 1 milione di euro. Coinvolti funzionari regione Campania e un ex agente

Cosa riportano altre fonti

Truffe sui fondi europei per agricoltura: maxi sequestro da 1,1 milioni a Napoli, 14 indagati; Fondi UE truccati: maxi truffa da 1 milione di euro. Coinvolti funzionari regione Campania e un ex agente; Maxi sequestro da 1,1 milioni: scoperta truffa ai fondi Ue per l'agricoltura in Campania. 🔗Ne parlano su altre fonti

«Truffa sui fondi Ue» per la lavorazione della ceramica, maxi sequestro per 5 aziende in provincia di Messina - Frode all’Unione europea nel settore dei fondi strutturali per 560 mila euro. Disposto il sequestro di beni per oltre 800 mila euro eseguito dai finanzieri della Tenenza di Sant'Agata di ... 🔗Si legge su msn.com

Maxi truffa su fondi Ue: coinvolti anche imprenditori di Gaeta e Fondi - Una vicenda che getta ombre sul corretto utilizzo dei fondi comunitari destinati allo sviluppo dell’agricoltura sostenibile ... 🔗Scrive latinacorriere.it

Fondi Ue “per l’agricoltura” pagati perfino per l’Ilva - Fondi Ue “per l’agricoltura”, la procura di Enna da tre anni porta avanti una maxi inchiesta scoprendo raggiri in tutti Italia: sequestrati 80 milioni di euro Fondi agricoli per il porto di ... 🔗Si legge su affaritaliani.it

Maxi truffa all UE, svelato il sistema di finanziamenti truccati