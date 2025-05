Fondi Ue 2021-2027 l’Italia ha speso appena il 5%

L'Italia si trova in una situazione critica nella gestione dei fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027, avendo speso solo il 5% dei 74,9 miliardi disponibili. A oltre tre anni dall'inizio della programmazione, il governo mostra difficoltà nel far avanzare i progetti, evidenziando un maggiore affanno non solo con il PNRR, ma anche con l'intero sistema di finanziamenti europei.

Non solo sul Pnrr il governo è in affanno. A più di tre anni dall’avvio della programmazione dei fondi strutturali europei per il 2021-2027, lo stato di avanzamento dei programmi viaggia col freno a mano tirato. Al 28 febbraio di quest’anno, su un totale di 74,9 miliardi di euro, presenta un livello di programmazione al 17,97% (circa 13,5 miliardi di euro), con una spesa effettiva al 5,04%, pari a circa 3,8 miliardi di euro. È quanto emerge da un report della Uil. Per quanto riguarda i programmi regionali, su 48,3 miliardi di euro, gli interventi programmati sono al 18,93% (circa 9,1 miliardi di euro), mentre la spesa effettiva è al 6,21% (circa 3 miliardi di euro)... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Fondi Ue 2021-2027, l’Italia ha speso appena il 5%

