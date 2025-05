Fondi tagliati a strade e infrastrutture persi tre miliardi in Sicilia per le opere pubbliche

La Sicilia sta vivendo una grave crisi per il taglio di tre miliardi di euro destinati a strade e infrastrutture, un dramma denunciato da sindaci e imprenditori. Le conseguenze riguardano non solo il deterioramento delle strade provinciali, ma anche l'inefficiente sviluppo delle autostrade e dell'alta velocitĂ . La situazione ha infiammato il dibattito interno al centrodestra, con appelli per un intervento urgente da parte del governo.

E’ un grido d’allarme quello che arriva da sindaci e imprenditori per i fondi tagliati alle strade provinciali della Sicilia. Dalle autostrade all’alta velocitĂ uno "scippo" da tre miliardi che spacca anche il centrodestra con appelli al governo di un’ampia frangia di Forza Italia che accusa il... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Fondi tagliati a strade e infrastrutture, persi tre miliardi in Sicilia per le opere pubbliche

