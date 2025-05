Fondi per le zone industriali siciliane Conflavoro | Monitoreremo sul rispetto dei tempi

In Sicilia, l'attenzione si concentra sui fondi destinati alle zone industriali, con Conflavoro che si impegna a monitorare il rispetto dei tempi di attuazione. Investire nelle infrastrutture industriali non solo migliora la logistica e riduce i costi operativi, ma rappresenta anche una leva cruciale per aumentare la competitività delle aziende locali, accompagnata da politiche di sviluppo imprenditoriale e semplificazioni burocratiche.

"Investire nelle infrastrutture industriali significa agevolare la logistica, ridurre i costi operativi e accrescere la competitività delle aziende siciliane. È fondamentale accompagnare questo intervento con politiche di sviluppo imprenditoriale e semplificazioni burocratiche per incentivare gli...

