Fondi europei Giambona Pd | A rischio 3 miliardi di euro mentre governo Schifani tace

La Sicilia si trova di fronte a una grave minaccia: il rischio di perdere circa tre miliardi di euro di fondi europei destinati a mobilità e rigenerazione urbana. Il governo Schifani, nel silenzio più assordante, non sembra intervenire di fronte a una situazione che si aggrava, a partire dal definanziamento dell'asse autostradale Palermo-Catania. Un'affermazione che preoccupa e mobilita l'opinione pubblica e gli enti locali.

"La Sicilia rischia di vedersi sottrarre circa tre miliardi di euro di fondi europei destinati a mobilità e rigenerazione urbana. Una scelta scellerata che si sta concretizzando con l'iniziale definanziamento dell'asse autostradale Palermo-Catania. Una mossa sciagurata e denunciata a gran voce da...

