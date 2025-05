Fondi elettorali Fittante | Diffamazione e calunnia querelo i consiglieri di centrodestra

Nell'ambito della controversa situazione politica di Palazzo Vecchio, emergono accuse di diffamazione e calunnia da parte di un esponente del progetto civico Anima Firenze 2030. Rifiutando di alimentare la polemica tra maggioranza e opposizione, il consigliere di centrodestra esprime la sua indignazione per le accuse ritenute infondate e lesive, denunciando un tentativo di compromettere la sua reputazione e quella del suo progetto politico.

"Non ho alcuna intenzione di entrare nella polemica politica tra maggioranza e opposizione a Palazzo Vecchio, ma considero inaccettabile, meschino e profondamente volgare il tentativo di infangare il mio nome e quello del progetto civico Anima Firenze 2030 con accuse false e gravemente lesive...

