Fondi dalla Regione a quattro Comuni palermitani per la redazione dei piani urbanistici

La Regione Siciliana ha destinato fondi a quattro comuni palermitani per la redazione dei piani urbanistici. Bagheria e Partinico riceveranno la restante parte di un contributo già iniziato nel 2024, mentre Godrano e Campofelice di Roccella sono stati ammessi a finanziamenti per il 2025. Questi interventi mirano a migliorare la pianificazione territoriale e urbanistica nella provincia, promuovendo uno sviluppo sostenibile e ordinato.

Bagheria e Partinico che nel 2024 avevano avuto un contributo parziale riceveranno la rimanenza. Godrano e Campofelice di Roccella, invece, sono ammessi all'assegnazione dei fondi per il 2025 da parte della Regione per la redazione degli strumenti territoriali e urbanistici.

