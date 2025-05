Fondi Covid dalla Regione 26 milioni di euro da destinare alle imprese danneggiate dalla pandemia

Il governo regionale ha stanziato quasi 26 milioni di euro per sostenere le piccole, medie e micro imprese colpite dalla pandemia di Covid-19. Questo finanziamento rifinanzia l'avviso pubblico del 2022 e risponde all'esigenza di rilanciare l'economia locale. "L’emergenza sanitaria - dichiara il dipartimento della Programmazione - ha avuto un impatto significativo, e questi fondi sono cruciali per la ripresa delle aziende danneggiate."

Ammontano a quasi 26 milioni di euro le risorse che, su proposta del dipartimento della Programmazione, il governo regionale impiegherĂ per rifinanziare l'avviso pubblico del 2022 destinato alle piccole, medie e micro imprese danneggiate dalla pandemia di Covid-19. "L'emergenza sanitaria - dice...

