Fondi agricoli Ue indebitamente percepiti | sequestri per oltre un milione a Napoli

Un'importante operazione a Napoli ha portato al sequestro di beni per oltre 1,1 milioni di euro, coinvolgendo 14 individui accusati di aver percepito indebitamente fondi agricoli dell'Unione Europea. L'inchiesta, coordinata dalla Procura Europea (EPPO) e condotta dai Carabinieri, evidenzia la lotta contro le frodi nell'ambito dei finanziamenti europei destinati al settore agricolo.

NAPOLI, 27 MAGGIO 2025 – Ammonta a 1,137 milioni di euro il valore dei beni sequestrati a 14 persone nell’ambito di una vasta inchiesta sulla percezione indebita di fondi europei per l’agricoltura, coordinata dalla Procura Europea (EPPO) e condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta dell’Ufficio dei Procuratori Europei Delegati di Napoli, riguarda un totale di 41 indagati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere, truffa aggravata ai danni dell’UE, corruzione e falsità ideologica. Secondo le indagini, svolte tra il 2022 e il 2024, l’organizzazione avrebbe ottenuto finanziamenti comunitari attraverso la presentazione di domande false, supportate da documentazione artefatta, grazie alla complicità di funzionari pubblici regionali... 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Fondi agricoli Ue indebitamente percepiti: sequestri per oltre un milione a Napoli

