Fondazione Zoli a Pierluigi Castagnetti la Targa Coerenza

Pierluigi Castagnetti sarà ospite della Fondazione Adone Zoli venerdì 30 maggio alle 16:00 presso l’Arciconfraternita dei Pellegrini, in via Portamedina 41, a Napoli per ricevere la prestigiosa Targa Coerenza. Saranno presenti anche il professor Giulio Conticelli dell’Università di Firenze e della Fondazione Giorgio La Pira; la professoressa Diana Pezza Borrelli dell’Associazione per l’Amicizia Ebraico Cristiana; il prof. Guido D’Agostino dell’Istituto di Storia della resistenza a Napoli. Gli ospiti illustreranno il volume recentemente pubblicato dal titolo “Giancarlo Zoli – dalla Resistenza all’Europa” edito da Editoriale Scientifica di Alfredo De Dominicis... 🔗 Leggi su Ildenaro.it