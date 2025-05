Fondazione Diesse organizza un evento per ricordare i 50 anni dalla fine della guerra del Vietnam

La Fondazione Diesse celebra i 50 anni dalla fine della guerra del Vietnam con l'evento "C'era un ragazzo che come me...", in programma ai Giardini Luzzati il 28 e 29 maggio. Attraverso riflessioni, testimonianze e momenti di confronto, l'iniziativa, realizzata in collaborazione con COOP Liguria e l'Associazione Italia-Vietnam, intende mantenere viva la memoria di quel conflitto e del suo impatto sulle generazioni successive.

“C’era un ragazzo che come me.” è il titolo dell’evento che si terrĂ ai Giardini Luzzati il 28 e il 29 maggio per ricordare i cinquant’anni dalla fine della guerra del Vietnam. Organizzata dalla Fondazione Diesse con la collaborazione di COOP Liguria, Associazione Italia-Vietnam, Genova... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Fondazione Diesse organizza un evento per ricordare i 50 anni dalla fine della guerra del Vietnam

Su questo argomento da altre fonti

Ex calciatori in campo al Viola Park per sostenere la Fondazione Careggi: Nigro Costruzioni organizza evento benefico per finanziare l’acquisto di visori per malati oncologici - È il titolo dell’iniziativa di beneficenza organizzata dalla ... “Il nostro rapporto con la Fondazione Careggi viene da lontano – spiega Giovanni Nigro – e si va rafforzando sempre di più. L’obiettivo ... 🔗Da notiziediprato.it

Si è dimesso il direttore della fondazione che organizza gli eventi di Agrigento capitale della cultura 2025 - Il direttore generale della fondazione che si occupa degli eventi di Agrigento capitale della cultura 2025, Roberto Albergoni, si è dimesso. Non è ancora stato annunciato un suo sostituto alla ... 🔗Scrive ilpost.it

Endometriosi, la malattia 'invisibile': Fondazione Medicina a Misura di donna organizza un evento per sostenere la ricerca - in questa occasione la Fondazione Medicina a Misura di Donna e la Struttura Semplice Dipartimentale di Psicologia Clinica dell'ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino organizzano un ... 🔗Si legge su torinoggi.it

Eventi sostenibili nei progetti PNRR: cosa e come stampare