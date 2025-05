Follia Zaniolo interviene subito la Procura | ecco cosa rischia

Tensione al Viola Park dopo la semifinale playoff di Primavera tra Roma e Fiorentina, terminata 2-1 per i giallorossi. Niccolò Zaniolo è al centro di un'indagine della procura, accusato di aver colpito due giocatori avversari. L'episodio ha suscitato shock e preoccupazione nel mondo del calcio, lasciando aperte domande sulle possibili conseguenze per il giovane talento.

Shock al Viola Park dopo il match di playoff Primavera, due giocatori giallorossi sarebbeto stati colpiti da Zaniolo: avviata un'indagine Postpartita turbolento quello della semifinale playoff del campionato Primavera tra Roma e Fiorentina giocata al Viola Park e terminata col risultato di 2-1 in favore dei toscani. Un fatto gravissimo sarebbe infatti accaduto nell'area degli spogliatoi, raccontato da diversi organi di informazione e denunciato da più parti, così come dallo stesso club giallorosso. Andiamo con ordine. Le tensioni sono cominciate dopo il triplice fischio dell'arbitro, tanto che l'allenatore della Fiorentina Daniele Galloppa ha spiegato poi: "Ho tenuto la squadra fuori per evitare problemi...