Follia Zaniolo dopo Roma-Fiorentina Primavera la denuncia dei giallorossi | Ha preso a pugni due ragazzi | Primapagina

Nicolò Zaniolo si trova al centro di un'aspra polemica dopo la sua aggressione a due giovani durante un evento legato alla Fiorentina Primavera. L'episodio, che arriva in un momento già difficile per il calciatore, mette in discussione il suo futuro e la sua carriera, con un probabile ritorno in Turchia all'orizzonte. Ecco i dettagli di una stagione che potrebbe concludersi in modo drammatico.

2025-05-26 23:24:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Una stagione estremamente complicata, prima con la maglia dell’Atalanta e poi con quella della Fiorentina, che rischia di concludersi nel peggiore dei modi. Con ogni probabilità, Nicolò Zaniolo farà ritorno in Turchia, al Galatasaray, nei prossimi giorni, ma quello che è accaduto in occasione della prima semifinale del campionato Primavera – che si disputava a Viola Park – rischia di generare ben altro tipo di problemi per il calciatore che ha indossato nella sua carriera la maglia giallorossa dal 2018 a gennaio 2023... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

