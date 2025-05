Foligno drammatico incidente stradale | muore giovane motociclista

Un tragico incidente stradale ha scosso Foligno nella tarda serata di lunedì 26 maggio, quando un giovane motociclista di 26 anni ha perso la vita lungo la vecchia statale 77, tra Colle San Lorenzo e Belfiore. Nonostante i tempestivi interventi di soccorso, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, lasciando la comunità in lutto. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.

Drammatico incidente lungo al vecchia statale 77 nella tarda serata di lunedì 26 maggio nel comune di Foligno, tra Colle San Lorenzo e Belfiore. Un motociclista 26enne del posto è morto. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso: per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. La dinamica...

