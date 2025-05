Flavio Cobolli | Giocare con Cilic è sempre complicato Fattore derby nel prossimo turno

Flavio Cobolli ha iniziato il suo cammino al Roland Garros con una convincente vittoria in tre set contro l'ex campione degli US Open Marin Cilic, imponendosi 6-2, 6-1, 6-3. Tuttavia, il tennista azzurro sa che affrontare Cilic rappresenta sempre una sfida complessa e mira già al prossimo turno, dove il fattore derby renderà il match ancora più interessante.

Tutto facile per Flavio Cobolli nel primo turno del Roland Garros. L’esordio nello Slam transalpino su terra rossa vede la vittoria dell’azzurro in tre set con il risultato di 6-2 6-1 6-3 sull’ex campione degli US Open Marin Cilic. Pensando alla partita: “Giocare con Cilic comunque è una prova complicata, sia per la sua storia, che per il giocatore che è anche ora. Sicuramente non era una partita scontata. Venivo da una settimana molto faticosa. Dovevo essere al 100% per riuscire a rendere al meglio e fortunatamente ho lavorato al meglio in questi giorni per esserlo. Mi sono subito trovato bene in campo, ci ho messo un pochino per calibrare il tutto, però sono molto contento di come ho gestito questo match... 🔗 Leggi su Oasport.it