Flash Mob per Gaza bandiere palestinesi in Consiglio regionale | Interrompere scambi con Israele

Un flash mob si è svolto questa mattina a Bari, davanti al Consiglio regionale della Puglia, per denunciare l'azione militare israeliana a Gaza. I manifestanti, con bandiere palestinesi rovesciate, hanno richiesto l'interruzione degli scambi con Israele, esprimendo solidarietà al popolo palestinese in un momento di particolare tensione. La manifestazione ha richiamato l'attenzione su una questione di rilevanza internazionale e umanitaria.

Un flash mob con bandiere palestinesi rovesciate per condannare l'azione militare israeliana a Gaza. La manifestazione di protesta è stata organizzata questa mattina davanti all'ingresso della sede del Consiglio regionale della Puglia, in via Gentile, a Bari.

