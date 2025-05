Flash mob davanti alla Regione bandiere palestinesi rovesciate | mozione pro Palestina in Consiglio

Questa mattina, un emozionante flash mob si è svolto davanti al Consiglio regionale della Puglia, durante il quale le bandiere palestinesi sono state rovesciate. L'evento ha messo in luce la ferma condanna dello sterminio della popolazione palestinese e ha richiesto una mozione pro-Palestina. I partecipanti hanno voluto testimoniare la crescente urgenza di una risposta umanitaria in un momento storico critico.

Bandiere palestinesi rovesciate nel flash mob tenutosi questa mattina davanti all'ingresso della sede del Consiglio regionale della Puglia, per condannare in maniera ferma lo sterminio della popolazione palestinese, ma anche per testimoniare che, in questo particolare momento storico, sono...

