Flamengo-Tachira | dove vederla orario e probabili formazioni

In occasione della 6° giornata di Copa Libertadores, il Maracanã di Rio de Janeiro ospiterà la sfida tra Flamengo e Tachira. Scopriamo gli orari, le probabili formazioni e le indicazioni su dove seguire il match in tv per non perdere nemmeno un momento di questa entusiasmante gara.