Flai Cgil contro le aziende agricole che sfuggono agli obblighi

La Flai Cgil di Lucca ha organizzato una manifestazione in Piazza Napoleone per protestare contro le aziende agricole che evadono gli obblighi previsti dalla legge 199/2016. Questo evento si inserisce in una mobilitazione nazionale volta a richiamare l'attenzione sulla necessitĂ di tutelare i diritti dei lavoratori del settore agroalimentare, garantendo il rispetto delle normative vigenti.

La Flai Cgil Lucca ieri mattina ha dato vita a una manifestazione in Piazza Napoleone, nell’ambito della mobilitazione nazionale della categoria sindacale dei lavoratori del settore agroalimentare, per manifestare contro la mancata applicazione della legge 1992016. Una legge nata proprio dall’iniziativa dei lavoratori agricoli, che nel 2016 si sono organizzati assieme alla propria categoria sindacale per dire basta al caporalato. La legge in questione prevede infatti l’istituzione di una rete di aziende agricole virtuose, attraverso la certificazione delle stesse da parte di un’apposita sezione delle commissioni Cisoa dell’Inps... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Flai Cgil contro le aziende agricole che “sfuggono“ agli obblighi

