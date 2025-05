Fiumicino un presidio di protesta che rompe il silenzio sul referendum dell’8 e 9 giugno

A Fiumicino, alcune decine di attivisti hanno manifestato oggi sotto lo slogan “Rompiamo il silenzio”, per chiedere maggiore attenzione e informazione sul referendum dell'8 e 9 giugno. Il presidio, organizzato dal Comitato Referendario di Fiumicino, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi in discussione, rompendo l'indifferenza in vista di un evento cruciale per la comunità.

Fiumicino, 27 maggio 2025- S otto lo slogan “Rompiamo il silenzio”, alcune decine di persone hanno dato vita ad un presidio di protesta, questa mattina, davanti alla sede comunale di Fiumicino. L’iniziativa, del Comitato Referendario di Fiumicino, e’ stata promossa per “la giusta informazione sui Referendum dell’8 e 9 giugno, per i diritti, il lavoro e la cittadinanza”; “contro chi vuole silenziare la democrazia e la partecipazione, e contro chi vuole oscurare i referendum sul lavoro e la cittadinanza abbiamo risposto oggi con un presidio di democrazia”. I Il sindaco Mario Baccini ha dialogato con i promotori ed ascoltato le richieste di risolvere “le disattenzioni” dell’amministrazione e di garantire “maggiori aperture degli Uffici elettorali”... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

