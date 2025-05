Fiumicino sport e inclusione sociale | se ne parla in aula consiliare il 30 maggio

Il 30 maggio, alle ore 10.00, l'Aula Consiliare del Comune di Fiumicino ospiterà un convegno intitolato "Sport e Inclusione Sociale". L'evento si propone come un'importante occasione di confronto e riflessione sul potere dello sport di promuovere coesione e integrazione nella comunità, illustrando come le attività sportive possano diventare un mezzo efficace per favorire l'inclusione sociale.

Fiumicino, 27 maggio 2025- Si terrà giovedì 30 maggio, alle ore 10.00, presso l'Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, il convegno dal titolo "Sport e Inclusione Sociale ", un momento di confronto e approfondimento dedicato al ruolo dello sport come strumento di coesione e integrazione sociale. L'evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, vedrà la partecipazione del Sindaco, Mario Baccini, il Presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, l' Assessore allo Sport, Federica Poggio, l'Assessore ai Servizi Sociali Monica Picca e Roberto Tasciotti, Incaricato del Sindaco alle Politiche scolastiche...

