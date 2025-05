Fiumicino le case Erp via via Berlinguer tornano al comune

Il Comune di Fiumicino riacquista la piena proprietà delle case ERP di Via Berlinguer, dopo la decadenza della procedura fallimentare. Questa decisione segna la conclusione del procedimento di verifica sugli effetti della vendita all'asta degli immobili, restituendo così alla comunità un importante patrimonio abitativo.

Fiumicino, 27 maggio 2025- Case ERP Via Berlinguer: comminata la decadenza in danno della procedura fallimentare. Il Comune rientra nella piena proprietà degli immobili di Via Berlinguer. Si chiude così il procedimento di verifica degli effetti derivanti dalla vendita all’asta degli immobili ERP, disposta dalla procedura fallimentare in violazione della normativa e della Convenzione oltre che in spregio alle diffide del Comune. Il TAR Lazi o ha da ultimo posto in dubbio l’esistenza di un diritto di prelazione in favore degli inquilini ma ha altresì ribadito la vincolatività della finalità pubblicistica e delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione ERP, cui anche la procedura fallimentare deve attenersi... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

