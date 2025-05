Fiumicino convocato il consiglio comunale | tanti i punti economico-amministrativi

Il consiglio comunale di Fiumicino è stato convocato per mercoledì 29 maggio 2025, in seduta pubblica e ordinaria. L'incontro si svolgerà nella sala consiliare del Comune, con prima convocazione alle 8.30 e seconda alle 10.30. Tra i temi in discussione, numerosi punti economico-amministrativi di interesse per la comunità.

27 maggio 2025- È stata convocata per mercoledì 29 maggio, in seduta pubblica e in sessione ordinaria, la prossima riunione del consiglio comunale di Fiumicino, che si terrà nella sala consiliare del Comune, alle ore 8.30 in prima convocazione e alle 10.30 in seconda. All’ordine del giorno un’agenda fitta di delibere economico-amministrative e mozioni su temi di interesse sociale e territoriale. La seduta sarà aperta dalla ratifica della variazione di bilancio n. 55 del 3 aprile 2025, che riguarda maggiori entrate provenienti dalla Asl Roma 3 e l’inserimento delle relative spese, in particolare per il servizio legale dell’ente... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

