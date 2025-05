Fitness | longevità attiva e sport Università San Raffaele Roma e Fif a RiminiWellness

L'Università San Raffaele Roma e la Federazione Italiana Fitness (Fif) promuovono un importante convegno a RiminiWellness 2025, il 31 maggio. Il focus sarà sull'invecchiamento attivo e sull'impatto positivo dell'esercizio fisico nei processi neurodegenerativi, evidenziando l'importanza della fitness per una longevità sana e attiva. Un'opportunità imperdibile per approfondire ricerche e best practices nel campo del benessere e della salute.

(Adnkronos) – L'invecchiamento attivo e il ruolo dell'esercizio fisico nei processi neurodegenerativi saranno al centro del convegno organizzato dall'Università San Raffaele Roma e dalla Federazione italiana fitness (Fif) nell'ambito di RiminiWellness 2025, sabato 31 maggio dalle 10.30 alle 12.30 (ala Ravezzi 1 – Hall Sud). L'iniziativa 'I processi di invecchiamento e l'esercizio fisico. Active aging .

