Firenze tragico incidente | muore in moto sul viale Galileo

Firenze piange la tragica scomparsa di un uomo di 50 anni, deceduto in un incidente stradale avvenuto il 27 maggio 2025 sul viale Galileo. Il motociclista stava percorrendo la strada in direzione del piazzale Michelangelo quando ha avuto un violento scontro con un’auto. Le cause esatte dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Firenze, 27 maggio 2025 – Tragedia a Firenze. Un uomo di 50 anni è morto in un incidente stradale. È successo intorno alle 21 sul viale Galileo per andare al piazzale Michelangelo. In base alle prime informazioni l’uomo era in sella a una moto  quando si è scontrato con un’auto. Ancora la dinamica è in fase di accertamento. Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti il prima possibile i soccorritori del 118. Purtroppo però, non appena arrivati, per il 50enne non c’era già più nulla da fare. È deceduto subito dopo l’incidente. Il traffico è stato temporaneamente bloccato e deviato per consentire le operazioni dei soccorritori... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, tragico incidente: muore in moto sul viale Galileo

