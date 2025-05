firenze tornano gli incontri di pensiero al museo novecento

Il Museo Novecento di Firenze riprende il ciclo degli Incontri di pensiero, invitando il pubblico a partecipare a conversazioni stimolanti. Mercoledì 28 maggio alle 18, il programma offrirà spunti di riflessione sull'arte e sulla vita, promuovendo un dialogo aperto e accessibile a tutti. Un'occasione per esplorare il mondo dell'arte con leggerezza e profondità.

Firenze, 24 maggio 2025 – Mercoledì 28 maggio alle 18 tornano gli Incontri di pensiero al Museo Novecento: appuntamenti che propongono riflessioni e approfondimenti che, pur nella leggerezza di una conversazione aperta a tutti, offrono spunti profondi per conoscere meglio l'arte e vivere con maggior consapevolezza il nostro tempo. Mercoledì 28 in programma un incontro a due voci dedicato alla mostra Messaggere, che vede esposte artiste accomunate da un interesse per le tematiche legate alla spiritualità. Dopo un saluto del direttore del Museo Novecento Sergio Risaliti, Elena Pontiggia del Politecnico di Milano e Federico Ferrari dell'Accademia di Belle Arti di Brera rifletteranno su originalità e criticità dell'arte sacra nel Novecento e sulla presenza di una rinnovata e, per molti versi, ancora indefinita tensione dell'arte contemporanea verso una nuova spiritualità...