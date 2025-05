Firenze | scritta contro alberi abbattuti su ponte Da Verrazzano S’infuria il capogruppo Pd La lista Schmidt lo bacchetta

Una provocatoria scritta contro gli alberi abbattuti sul ponte da Verrazzano ha destato polemiche a Firenze. L'episodio, avvenuto il 27 maggio 2025, vede il capogruppo Pd Luca Milani esprimere la sua condanna, definendolo "vergognoso" poiché coincide con una notte dedicata al ricordo. La lista Schmidt, intanto, interviene per bacchettare l'azione, evidenziando le tensioni ambientali e sociali in corso nella città.

La scritta 'Mafiosi ogni albero abbattuto 1 bambino morto' è apparsa oggi, 27 maggio 2025, sul ponte da Verrazzano, a Firenze. Il capogruppo del Pd a Palazzo Vecchio Luca Milani definisce, in una nota, "vergognoso che sia stata fatta questa scritta proprio nella notte nella quale Firenze ha ricordato la strage di via dei Georgofili. Le bombe messe dalla mafia 32 anni fa hanno inflitto una ferita profonda alla città tutta, perché hanno minato la vita della nostra comunità, volendola proprio dilaniarla dall'interno"

