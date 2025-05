Firenze lancia un estintore contro le porte del terminal | paura all’aeroporto

Un episodio di tensione si è verificato ieri sera all'aeroporto di Firenze, quando un uomo ha scagliato un estintore contro le porte del terminal, causando danni a una vetrata. Sebbene la situazione abbia generato paura tra i presenti, fortunatamente non si sono registrati feriti. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per chiarire le circostanze e le motivazioni dietro a questo gesto impulsivo.

Firenze, 27 maggio 2025 - Momenti di tensione ieri sera all'aeroporto di Firenze, dove un uomo ha lanciato un estintore contro le porte del terminal, danneggiando una delle vetrate che si è incrinata. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma solo danni alla struttura. A confermare l'accaduto è la stessa società di gestione dell'aeroporto "Amerigo Vespucci ". Secondo quanto spiegato, l'autore del gesto sarebbe un uomo senza fissa dimora, già notato più volte nei pressi dello scalo di Peretola nelle ultime settimane. Dopo l'episodio, l'uomo è stato soccorso e portato via in ambulanza per essere trasferito in ospedale...