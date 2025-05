Firenze ' Ladri in fuga' | gioco di ruolo a Palazzo Vecchio

Firenze, 27 maggio 2025 - Nel cuore di Palazzo Vecchio, un entusiasmante gioco di ruolo coinvolge i visitatori in un'impegnativa caccia ai ladri. Dopo il furto di un prezioso documento dall'archivio del museo, i partecipanti dovranno risolvere enigmi e affrontare sfide per smascherare i colpevoli. "Ladri in fuga" promette di trasformare il patrimonio culturale in un'avventura interattiva unica nel suo genere.

Firenze, 27 maggio 2025 - Cinque ladri si nascondono fra i visitatori del museo di Palazzo Vecchio dopo aver rubato un documento custodito nell’archivio del palazzo e i visitatori dovranno destreggiarsi tra enigmi e misteri per trovare i colpevoli del furto. Si intitola Ladri in fuga" l'appuntamento conclusivo – fissato per sabato 31 maggio dalle ore 15 - del lavoro del Gruppo Teens 2025, il gruppo di giovani adolescenti amico dei musei e della cultura, nato nell’ambito dei percorsi Pcto delle scuole secondarie di secondo grado attivo da anni grazie all'impegno della Fondazione Mus.e, dei Musei Civici Fiorentini e di Palazzo Medici Riccardi, anche grazie al sostegno di Unicoop Firenze... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, 'Ladri in fuga': gioco di ruolo a Palazzo Vecchio

Le notizie più recenti da fonti esterne

Colpo da 11mila euro a Firenze, ladri in fuga con gioielli e denaro - Firenze, 1 luglio 2018 - Gioielli per 10 mila ... che ha trovato la porta di casa aperta e una porta finestra divelta. I ladri hanno messo a soqquadro la camera da letto e aperto con un flessibile ... 🔗Segnala lanazione.it

Firenze, così rapinavano le slot e sfondavano le vetrine