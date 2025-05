Fiorentina Zaniolo si scusa | Ho reagito male ma nessuna aggressione fisica

Dopo il tumultuoso incontro tra Fiorentina e Roma nella semifinale scudetto del campionato Primavera, Nicolò Zaniolo ha pubblicato un messaggio su Instagram per scusarsi della sua reazione. L'attaccante, tuttavia, chiarisce di non aver commesso alcuna aggressione fisica, contestando le false accuse emerse dopo l'episodio.

Firenze, 27 maggio 2025 – Dopo il burrascoso dopo il burrascoso dopo partita di Fiorentina-Roma (semifinale scudetto del campionato Primavera), Nicolò Zaniolo affida a un messaggio su Instagram le sue scuse, ma anche la precisazione che nell’episodio non ha aggredito nessuno, come invece sostenuto dalla Roma che parla, in una nota, di due calciatori giallorossi colpiti. "Voglio chiedere scusa con il cuore per quanto accaduto ieri – scrive Zaniolo – So di aver reagito male e me ne assumo la responsabilità. Sono andato lì con l'unico intento di dare un segnale positivo, di stare vicino ai ragazzi in un momento difficile dopo la partita... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina, Zaniolo si scusa: “Ho reagito male, ma nessuna aggressione fisica”

