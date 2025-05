Fiorentina | Zaniolo accusato di una rissa con i primavera della Roma La società lo difende Indaga la procura Figc

Nicolò Zaniolo, attaccante della Fiorentina, è coinvolto in un controverso episodio di rissa con i giocatori del settore giovanile della Roma al termine della semifinale del campionato Primavera. La situazione ha portato l'ufficio inchieste della Procura della Figc ad avviare un'indagine, mentre la società viola esprime il proprio sostegno al calciatore, contestando le accuse.

