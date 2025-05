Fiorentina-Roma Primavera Zaniolo colpisce con un pugno un calciatore giallorosso negli spogliatoi

Durante la semifinale del Campionato Primavera tra Fiorentina e Roma, un episodio controverso ha scosso l'ambiente calcistico: Nicolò Zaniolo, ex giocatore giallorosso, ha colpito con un pugno un calciatore della Roma negli spogliatoi. Questo gesto violento ha sollevato polemiche e discussioni sul comportamento dei giocatori, accendendo i riflettori su un match già carico di tensione.

