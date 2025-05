Fiorentina il riscatto di Gudmundsson in bilico | dialoghi col Genoa

L'articolo esplora la situazione di Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, il cui riscatto è in discussione con il Genoa. In un campionato sfidante come la Serie A, la sua raccolta di otto reti da seconda punta nel primo anno rappresenta un risultato significativo. Si approfondiscono le dinamiche del mercato e le prospettive future per il giocatore e per il club.

In un campionato difficile come quello di Serie A, segnare otto reti da seconda punta al primo anno con una maglia e in una dimensione diversa,... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

