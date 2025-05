Fiorentina Ferrari | Con 65 punti la stagione non può essere fallimentare conoscete i nostri obiettivi Sul nuovo stadio dico una cosa

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha commentato la recente stagione del club, chiusa con 65 punti, definendola non fallimentare. Durante la conferenza stampa, ha affrontato anche le future ambizioni del club, inclusi i progetti legati al nuovo stadio, esprimendo soddisfazione per gli obiettivi raggiunti e chiarendo le aspettative per il prossimo futuro.

Le parole di Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, sulla stagione appena conclusa dal club viola. Tutti i dettagli Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato della stagione dei viola in conferenza stampa. STAGIONE – «La cosa che dispiace è di essere arrivati a poco dalla fine, per traguardi ancora più importante. Ma non si può considerare fallimentare

