Fiorentina Commisso | "Contestazione? Non cambia come lavoriamo Comuzzo? Ho deciso io di tenerlo"

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha affrontato le contestazioni dei tifosi durante una conferenza stampa telefonica al termine della stagione calcistica. Sottolineando che il malcontento non influisce sul modo di operare del club, ha anche difeso le sue decisioni, tra cui quella di mantenere il direttore sportivo, Comuzzo, chiarendo: "Ho deciso io di tenerlo". Un intervento che annuncia continuità nella gestione della squadra.

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto in conferenza stampa in collegamento telefonico in chiusura della stagione calcistica.... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

FIORENTINA - Commisso: "Buona stagione, siamo arrivati sesti per la prima volta da quando sono qui" - Intervenuto in collegamento alla conferenza stampa di fine anno, il presidentedella Fiorentina, Rocco Commisso, ha così parlato: “Lo scorso anno avevamo detto di voler fare meglio di quello precedente ... 🔗Scrive napolimagazine.com

FIORENTINA - Commisso in collegamento dagli Stati Uniti alla conferenza stampa del pomeriggio con Ferreri e Pradè - Giorno di bilanci per la Fiorentina dopo il sesto posto in serie A, il miglior risultato dell'attuale gestione, che ha permesso ai viola di qualificarsi per il quarto anno consecutivo ai play off di C ... 🔗Si legge su msn.com