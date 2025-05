Fiorentina Commisso attacca | Dov’era il Bologna negli ultimi otto anni? Noi siamo ambiziosi sul rinnovo di Palladino…

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha espresso la sua ambizione per il futuro del club in una recente conferenza stampa, confrontando i risultati della Fiorentina con quelli del Bologna negli ultimi otto anni. Con il rinnovo di Palladino in agenda, Commisso ha riflettuto sulla stagione appena conclusa, evidenziando l'impegno della società nel migliorare costantemente le proprie performance.

Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sulla stagione appena conclusa dal club viola. Tutti i dettagli Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato della stagione dei viola in conferenza stampa. STAGIONE – «Lo scorso anno avevamo detto di voler fare meglio di quello precedente. E siamo arrivati al 6° posto per la prima volta in questi

