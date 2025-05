Fiorentina Adli saluta e torna al Milan | "Ho trovato un gruppo di uomini veri queste emozioni non le scorderò"

Yacine Adli saluta la Fiorentina e fa ritorno al Milan, esprimendo gratitudine per l'esperienza vissuta. "Ho trovato un gruppo di uomini veri; queste emozioni non le scorderò," afferma il centrocampista, evidenziando i legami creati durante il suo breve periodo a Firenze. Le parole seguono le dichiarazioni del direttore sportivo viola, Daniele Pradè, che ha commentato il trasferimento in conferenza stampa.

Dopo le dichiarazioni del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè in conferenza stampa arriva anche il saluto ufficiale. Yacine Adli... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

