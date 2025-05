Fiorello chiama Amadeus in diretta e scatta la gag | battute frecciate sulla Rai e un legame che fa ancora centro | Voglio vedere cosa succederà adesso…

Rosario Fiorello ha ancora una volta dimostrato il suo talento nel sorprendere, durante la diretta del suo nuovo programma su Rai Radio2, "La Pennicanza". In una vivace videochiamata con Amadeus, i due amici si sono scambiati battute e frecciate sulla Rai, regalando al pubblico momenti esilaranti. L'inaspettato coinvolgimento dei due protagonisti promette di intrattenere e stupire, lasciando tutti curiosi di vedere cosa seguirà.

S e c’è un talento che Rosario Fiorello non ha mai perso è quello di sorprendere. E lo ha fatto ancora, nel suo nuovo spazio su Rai Radio2, La Pennicanza, con una diretta al fulmicotone: protagonisti lui e l’amico di sempre, Amadeus. Una videochiamata diventata un piccolo show nello show, tra battute sulla Rai, ascolti tv e il legame tra due fuoriclasse della televisione italiana. Un momento da incorniciare, che ha mescolato leggerezza e ironia pungente. Fiorello ieri e oggi: dal Karaoke a Viva Rai 2!. guarda le foto Fiorello telefona ad Amadeus a La Pennicanza. Fiorello annuncia l’ospite a sorpresa con teatralità: «Guardate in questo momento, Amadeus è tornato in Rai, sul canale 202!»... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Fiorello chiama Amadeus in diretta e scatta la gag: battute, frecciate sulla Rai e un legame che fa ancora centro: «Voglio vedere cosa succederà adesso…»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fiorello chiama Amadeus a La Pennicanza: “E’ tornato in Rai” (ma lui fa pubblicità al Nove). Poi la bordata a Ilary Blasi; Radio 2 Radio Show, Fiorello chiama Amadeus: Sei tornato in Rai; Fiorello scherza con Amadeus sugli ascolti di NOVE: Le porte in Rai sono sempre aperte per te; Blitz di Fiorello a Radio 2 Social Club. Fiore tornerà con Radio2 Radio Show, La Pennicanza. 🔗Cosa riportano altre fonti

La Pennicanza: le stoccate di Fiorello a Balivo, Blasi e De Martino. E Amadeus chiama per sponsorizzare il Nove - Nella puntata di oggi, il mattatore radio ha lanciato una serie di frecciate a Balivo, Blasi e De Martino. Poi la chiamata in diretta con l'amico conduttore. 🔗libero.it scrive

Radio 2 Radio Show, Fiorello chiama Amadeus: "Sei tornato in Rai" - Seconda settimana in compagnia di "Radio2 Radio Show - La Pennicanza". il nuovo programma di Rai Radio2 condotto da Fiorello e Fabrizio ... 🔗Come scrive iltempo.it

Fiorello, videochiamata con Amadeus: "Sei tornato in Rai!" - Fiorello videochiama Amadeus in diretta su Rai Radio2 durante la trasmissione “Radio2 Radio Show. La Pennicanza”, che conduce con Biggio. "Guardate, è tornato in Rai! Anche se solo per mezzo minuto…”, ... 🔗Secondo repubblica.it