Fiorello a La Pennicanza lancia uno scoop incredibile E non manca la polemica

Fiorello, protagonista della seconda settimana di "La Pennicanza" su Rai Radio 2, sorprende con uno scoop clamoroso riguardo al ritorno di Amadeus in Rai. Con il suo inconfondibile stile provocatorio, non manca di lanciare frecciate, dichiarando di essere "il miglior assente della tv". Scopriamo i dettagli di questa puntata piena di sorprese e polemiche!

Seconda settimana per La Pennicanza con Fiorello e Biggio in gran forma su Rai Radio 2. Lo showman lancia lo scoop del momento sul ritorno di Amadeus in Rai e lancia una frecciatina polemica: “Io miglior assente della tv”. Fiorello e lo scoop sul ritorno in Rai. La puntata del debutto di Radio2 Radio Show – La Pennicanza era iniziata con la telefonata di Amadeus. Così, la prima puntata della seconda settimana, andata in diretta il 26 maggio, si è aperta con uno scoop su Amadeus e il suo possibile ritorno in Rai. Fiorello infatti ha chiamato il caro amico Amadeus e lo ha inquadra in visual radio, sul canale 202: “ Guardate, il ritorno di Amadeus in Rai! Sei tornato in Rai per mezzo minuto! Adesso non è che ti dobbiamo qualcosa?”, scherza con lui lo showman... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza lancia uno scoop incredibile. E non manca la polemica

Ne parlano su altre fonti

Fiorello videochiama Amadeus e lancia lo scoop: è tornato in Rai - LaPresse; Fiorello torna in radio con “La pennicanza”: ironia, ritmo e nuove sorprese su Radio2; Fiorello lancia La Pennicanza su Radio 2, la gag con Amadeus sugli ascolti; Fiorello annuncia il nuovo “Radio2 Radio Show - La Pennicanza”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Fiorello videochiama Amadeus e lancia lo scoop: è tornato in Rai - Seconda settimana in compagnia di 'Radio2 Radio Show - La Pennicanza', il nuovo programma di Rai Radio2 condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio. Tra gag, ... 🔗msn.com scrive

Radio 2 Radio Show, Fiorello chiama Amadeus: "Sei tornato in Rai" - Seconda settimana in compagnia di "Radio2 Radio Show - La Pennicanza". il nuovo programma di Rai Radio2 condotto da Fiorello e Fabrizio ... 🔗Lo riporta iltempo.it

Fiorello: «Amadeus è tornato in Rai per mezzo minuto, voglio vedere ora cosa accadrà». La telefonata a "La Pennicanza" - «Amadeus è tornato in Rai, voglio vedere ora cosa accadrà». Rosario Fiorello accoglie così il suo grande amico come ospite in videochiamata a 'Radio 2 Radio Show - La Pennicanza'. Si apre la seconda s ... 🔗Si legge su informazione.it

Fiorello and Mara Venier: Domenica In is done with me! The new dream couple on Rai?