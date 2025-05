Fiorello a La Pennicanza lancia uno scoop incredibile E non manca la polemica

Nella seconda settimana di "La Pennicanza" su Rai Radio 2, Fiorello e Biggio si confermano protagonisti, offrendo momenti di intrattenimento e discussioni accese. Fiorello, con il suo inconfondibile stile, svela uno scoop clamoroso sul ritorno di Amadeus in Rai, accompagnato da una pungente frecciatina: “Io, miglior assente della tv”. Un episodio che non mancherà di scatenare polemiche e curiosità tra gli ascoltatori.

Seconda settimana per La Pennicanza con Fiorello e Biggio in gran forma su Rai Radio 2. Lo showman lancia lo scoop del momento sul ritorno di Amadeus in Rai e lancia una frecciatina polemica: " Io miglior assente della tv ". Fiorello e lo scoop sul ritorno in Rai. La puntata del debutto di Radio2 Radio Show – La Pennicanza era iniziata con la telefonata di Amadeus. Così, la prima puntata della seconda settimana, andata in diretta il 26 maggio, si è aperta con uno scoop su Amadeus e il suo possibile ritorno in Rai. Fiorello infatti ha chiamato il caro amico Amadeus e lo ha inquadra in visual radio, sul canale 202: " Guardate, il ritorno di Amadeus in Rai! Sei tornato in Rai per mezzo minuto! Adesso non è che ti dobbiamo qualcosa?", scherza con lui lo showman...

