Fiorella Mannoia | La sicurezza arriva con l' educazione all' affettività con i braccialetti che funzionano Noi donne non dobbiamo entrare in chiesa per sentirci sicure

Fiorella Mannoia, insieme ad Anna Foglietta, promuove un'iniziativa fondamentale per combattere la violenza di genere, sottolineando l'importanza dell'educazione all'affettività. Attraverso un video divulgativo e braccialetti di sicurezza, l'attrice spinge per una maggiore consapevolezza tra le donne, affinché si sentano sicure in ogni contesto. Abbiamo intervistato i protagonisti di quest'importante progetto a Roma, dove il dialogo su consenso e molestie prende piede.

Anna Foglietta gira un video divulgativo sulla violenza di genere che verrà proiettato prima degli eventi live. Protagonisti altre colleghe attrici e attori che riflettono sul tema del consenso e delle molestie. Li abbiamo incontrati a Roma... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fiorella Mannoia: «La sicurezza arriva con l'educazione all'affettività, con i braccialetti che funzionano. Noi donne non dobbiamo entrare in chiesa per sentirci sicure»

