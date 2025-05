Fioravante Bosco | Solidarieà alla stampa per il comportamento del consigliere comunale Picariello

Fioravante Bosco, ex segretario generale della Uil di Benevento e Comandante del Corpo di Polizia Municipale, esprime la sua solidarietà ai giornalisti presenti in Consiglio comunale, in risposta al comportamento del consigliere Picariello. In una nota stampa, Bosco sottolinea l'importanza della libertà di stampa e il rispetto per il lavoro dei giornalisti, soggetti in questo momento a tensioni ingiustificate.