Finto tecnico dell' acquedotto chiede di entrare nelle case | Attenti alla truffa

Attenzione a una truffa in corso a Salgareda: un finto tecnico dell'acquedotto è stato avvistato in via Europa, tentando di entrare nelle case. Piave Servizi avverte i cittadini di stare all'erta per evitare raggiri. Il sospetto, descritto come un giovane con capelli castano scuro e abbigliamento simile a una divisa, ha già fatto capolino in alcune abitazioni questa mattina.

Piave Servizi informa di un falso addetto del servizio idrico in azione questa mattina, martedì 27 maggio, alle ore 9.30 circa, in via Europa, a Salgareda. Un giovane, descritto con capelli castano scuro e abbigliamento simile a una divisa, avrebbe cercato di accedere a un'abitazione...

