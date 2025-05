Finora si pensa a me solo come transgender e non come suora poliziotta o coatta tossica

Vittoria Schisano, attrice e donna transgender, condivide la sua storia di vita e di carriera, affrontando gli stereotipi che spesso la riducono a una sola identità. Nata a Pomigliano d'Arco 47 anni fa, Vittoria rivendica il diritto di essere riconosciuta in tutte le sue sfaccettature, dal suo ruolo di suora poliziotta a quello di coatta tossica, mostrando così la complessità della sua esperienza.

V ittoria Schisano, attrice e donna transgender, si racconta con autenticità e determinazione, rompendo gli stereotipi e rivendicando il diritto di essere vista come attrice a tutto tondo. Nata a Pomigliano d'Arco 47 anni fa, ha vissuto un percorso di transizione che l'ha portata ad essere da Giuseppe a Vittoria. Un percorso non privo di ostacoli, ma affrontato con coraggio e sincerità. La sua storia, raccontata in un'intervista al Corriere della Sera, è un messaggio di emancipazione e speranza.

