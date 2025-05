Fine mese senza lavoro alla Beko di Melano

A Melano, la chiusura della Beko alla fine del mese ha acceso i riflettori sulle difficoltà dei lavoratori metalmeccanici. In risposta, è nato il comitato cittadino di Fabriano, sostenendo i cinque referendum dell'8 e 9 giugno. I membri del comitato sottolineano l'importanza del voto come strumento di democrazia, fondamentale per affrontare un contesto lavorativo sempre più precario.

Dall'appello dei lavoratori metalmeccanici si è costituito il comitato cittadino di Fabriano per il sì ai cinque referendum dell'8 e 9 giugno. "Il voto è sempre espressione di democrazia, lo è in maniera particolare quando esercitato per un referendum abrogativo. Oggi il mondo del lavoro è sempre più precario, incerto. La cittadinanza non deve più essere un miraggio per chi contribuisce ogni giorno al bene comune della società con il proprio lavoro, il proprio impegno e rispettando le regole", scrivono rsu Fiom territorio di Fabriano, l'Anpi locale, Arci Fabriano Alleanza Verdi e Sinistra Fabriano, Cgil Fabriano, Fabriano Progressista, Movimento 5 Stelle, Pd - circolo "David Sassoli", Possibile, Partito Socialista, Radiofab-Fabriano Social radio...

