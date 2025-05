Fincantieri sciopero lavoratori Gsa

Oggi, martedì 27 maggio, i lavoratori della Gsa, incaricati del servizio di guardie fuochi nelle navi in allestimento presso Fincantieri, hanno indetto uno sciopero. La protesta nasce dalla richiesta di condizioni salariali dignitose e dal rispetto dei diritti lavorativi, evidenziando le criticità che affliggono il settore e l'importanza di garantire un ambiente di lavoro equo e sicuro.

🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Fincantieri, sciopero lavoratori Gsa

