Finale Conference League 2025 | le probabili formazioni di Real Betis-Chelsea

La finale della Conference League 2025 promette grande emozione, con il Real Betis e il Chelsea pronti a sfidarsi per conquistare il trofeo. Per i verdi spagnoli è un'occasione storica, mentre i Blues cercano di completare il loro palmarès europeo. L'incontro si terrà mercoledì 28 maggio 2025, e le probabili formazioni di entrambe le squadre sono al centro dell'attenzione degli appassionati.

Gara valida per la finale di Conference League 20242025. A contendersi il trofeo saranno gli spagnoli, per la prima volta presenti all'ultimo atto di una competizione europea, e i Blues, a caccia dell'unico titolo continentale mancante. Real Betis-Chelsea si giocherà mercoledì 28 maggio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Wroclaw di Brelavia(Polonia). FINALE CONFERENCE LEAGUE 2025: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per il Real Betis questo appuntamento rappresenta il coronamento di un cammino sorprendente. Dopo aver chiuso al quindicesimo posto il girone unico, gli andalusi hanno eliminato il Gent, Vitoria de Guimares, Jagiellonia e Fiorentina in semifinale...

