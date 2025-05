finale con rissa a firenze la procura federale indaga su zaniolo

La procura federale ha avviato un'inchiesta in seguito agli incidenti avvenuti al termine della semifinale playoff di Primavera 1 tra Fiorentina e Roma. La partita, terminata 2-1 a favore dei viola, è stata segnata da una rissa che ha coinvolto Nicolò Zaniolo, giocatore della Fiorentina. Le autorità stanno ora esaminando l'accaduto e le relative accuse.

AGI - La procura federale ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto ieri al termine di Fiorentina-Roma, semifinale playoff di Primavera 1, vinta dai viola per 2-1. Rissa e accuse. A fine partita ci sarebbe stata una rissa che avrebbe coinvolto Nicolo' Zaniolo, calciatore tesserato con la Fiorentina ed ex giallorosso. Al termine del match, in un comunicato stampa, la Roma ha riferito di "un episodio increscioso" in cui Zaniolo si sarebbe recato nello spogliatoio della Roma Primavera al termine della partita e avrebbe avuto "un comportamento provocatorio" nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso, colpendo fisicamente due di loro... 🔗 Leggi su Agi.it